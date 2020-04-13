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Ağrı'da kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Ağrı'da kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Ağrı'da bir süre önce kapatılan PTT şubesi yeniden açılınca vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu.

13.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:52
Ağrı 'da kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
AĞRI - Ağrı'da bir süre önce kapatılan PTT şubesi yeniden açılınca vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde önlemler alınmaya başlanmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların toplu olarak bulunduğu alanlar kapatıldı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda sık sık uyarılar yapılırken, bir süre önce ülke genelinde kapatılan PTT şubeleri yeniden hizmet vermeye başlayınca vatandaşlar bu kuralı hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu. Ağrı'da da yeniden hizmet vermeye başlayan PTT şubesi önünde vatandaşlar polislerin yaptığı uyarıları dikkate almadı. Ağrı’da kuyruğa giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ağrı, PTT, Genel
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