19.06.2019 17:33
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Ağrı'da kuyuya düzen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtuldu

Ağrı

Ağrı'nın Baloluk köyünde kuyuya düzen dana itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma operasyonu sonucunda kuyudan çıkarıldı.

Ağrı'nın Baloluk köyünde kuyuya düzen dana itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma operasyonu sonucunda kuyudan çıkarıldı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Baloluk köyünde oturan bir köylüye ait dana, su kuyusuna düştü. Hayvanı su kuyusundan kurtarmaya çalışan köylüler uzun süren uğraşlar sonunda bir sonuç alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk önce kuyunun etrafını kepçeyle genişletti. Daha sonra hayvanın boynuzuna bağladıkları halatı yukarı doğru çeken itfaiye ekipleri köylülerinde yardımıyla kuyuya düşen danayı kurtardı. - AĞRI
Kaynak: İHA
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