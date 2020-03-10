Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi
Ağrı'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.
10.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:06
Ağrı 'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) öğrenim gören ve Erzurum Diplomasi Akademisinde editör olarak çalışan Abdullah Kerimoğlu ile Berfin Ece, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Ağrı Dünyayı Okuyor ve Yorumluyor" projesini hayata geçirdi.
Liselerdeki öğrencilerin dünyadaki gelişmelerden haberdar olması için çalışma yapan Kerimoğlu ile Ece, kentteki liselere giderek komşu ülkeler İran, Irak, Suriye , Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Türkiye ile ilişkilerini anlatıyor.
Üniversiteliler, son günlerde dünyanın birçok bölgesinde tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sığınmacıların yaşadıkları zorlukları da öğrencilere aktarıyor.
Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerde öğrencilere dünya haritasının yanı sıra kitap da hediye ettiklerini söyledi.
Belirledikleri 6 lisede öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Kerimoğlu, "Türkiye'nin komşuları, uluslararası örgütler, dünya ülkeleriyle askeri, siyasi ve ticari ilişkileri anlatıyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerin dünyadaki gelişmeleri takip edip anlamasıdır. Öğrencilere kitap ve haritalarda veriyoruz. Bu alandaki istihdam olanaklarını da arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Eğitimimiz 3 hafta sürmektedir." dedi.
Kerimoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemlerde yaşanan çatışmalar, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında bekleyen düzensiz göçmenlerle ilgili güncel konuları da öğrencilere anlattıklarını dile getirerek geleceğin diplomatlarını yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Liseli öğrencilerden Sahranur Yontar da eğitimin çok faydalı olduğunu, komşu ülkelerin yaşadıkları sorunları daha iyi öğrendiklerini ve uluslararası örgütleri tanıdıklarını belirtti.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) öğrenim gören ve Erzurum Diplomasi Akademisinde editör olarak çalışan Abdullah Kerimoğlu ile Berfin Ece, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Ağrı Dünyayı Okuyor ve Yorumluyor" projesini hayata geçirdi.
Liselerdeki öğrencilerin dünyadaki gelişmelerden haberdar olması için çalışma yapan Kerimoğlu ile Ece, kentteki liselere giderek komşu ülkeler İran, Irak, Suriye , Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Türkiye ile ilişkilerini anlatıyor.
Üniversiteliler, son günlerde dünyanın birçok bölgesinde tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sığınmacıların yaşadıkları zorlukları da öğrencilere aktarıyor.
Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerde öğrencilere dünya haritasının yanı sıra kitap da hediye ettiklerini söyledi.
Belirledikleri 6 lisede öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Kerimoğlu, "Türkiye'nin komşuları, uluslararası örgütler, dünya ülkeleriyle askeri, siyasi ve ticari ilişkileri anlatıyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerin dünyadaki gelişmeleri takip edip anlamasıdır. Öğrencilere kitap ve haritalarda veriyoruz. Bu alandaki istihdam olanaklarını da arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Eğitimimiz 3 hafta sürmektedir." dedi.
Kerimoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemlerde yaşanan çatışmalar, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında bekleyen düzensiz göçmenlerle ilgili güncel konuları da öğrencilere anlattıklarını dile getirerek geleceğin diplomatlarını yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Liseli öğrencilerden Sahranur Yontar da eğitimin çok faydalı olduğunu, komşu ülkelerin yaşadıkları sorunları daha iyi öğrendiklerini ve uluslararası örgütleri tanıdıklarını belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı