Ağrı'da Mevlid-i Nebi Kutlama Platformu Toplandı

16 Kasım 2018 Cuma 14:13



16 Kasım 2018 Cuma 14:13

Ağrı'da 2018 Yılı "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında yapılacak faaliyetlerin planlama ve gözden geçirilmesi dolayısıyla İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı, İl Vaizi Nuri Arslan ve "Mevlid-i Nebi Kutlama Platformu" üyeliğine seçilen STK temsilcileri katıldı. Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla müftülükçe yapılacak faaliyetler hakkında İl Müftüsü Tandoğan Topçu bilgi verdi. Karşılıklı görüş alış-verişin yapıldığı toplantıda yapılacak ve yapılması planlanan faaliyet programları ele alındı. - AĞRI