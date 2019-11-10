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Ağrı'da öğrenciler "10 Kasım" videosu hazırladı

Ağrı'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

10.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:28Ağrı'da öğrenciler
'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, sosyal medyada ilgi gördü.
Tutak ilçesindeki Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla video çalışması yapıldı.
İlçe merkezi ile köylerin yanı sıra farklı adresleri 2 ay boyunca gezen öğretmenler, asker, polis, köylü ve çobanların sahne aldığı video hazırladı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Videoda, öğrencilerce oluşturulan saatin 09.05'i göstermesiyle sirenlerin çalması ve her yerde insanların Atatürk'e saygı duruşunda bulunması yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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