Ağrı'da Öğrenciler Söyleşide Bir Araya Geldi

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipler Derneği işbirliğiyle öğrencilerin yazarlarla buluşma programları devam ediyor.Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Ağrı Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Tekin Ergül'ün selamlama konuşmasının ardından devam eden söyleşide, Gazeteci-Yazar Tunahan Elmas ve kardeşi Necip Fazıl Elmas, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Yazar Tunahan Elmas, söyleşide imam hatiplerin önemine değindi.Elmas, programın sonunda "Tam Bitti Derken" adlı kitabını imzalayarak öğrencilere dağıttı.Programa, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Memur-Sen İl Başkanı Süleyman Gümüşer ve ildeki imam hatip liselerinden öğrenciler katıldı.