Haberler » Güncel » Ağrı'da öğrencilere yönelik seminer verildi - Haber

Ağrı'da öğrencilere yönelik seminer verildi

Ağrı'da İşler Yayın Gurubu ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile öğrenci, yazar buluşma etkinliği yapıldıİl genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen "YKS'ye Hazırlanırken Kritik Taktikler" konulu seminer Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

30.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:12Ağrı'da öğrencilere yönelik seminer verildi
'da İşler Yayın Gurubu ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile öğrenci, yazar buluşma etkinliği yapıldı

İl genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen "YKS'ye Hazırlanırken Kritik Taktikler" konulu seminer Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Türkiye genelinde ilk kez Ağrı'da düzenlenen seminere öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, salonda boş yer kalmadı. Seminerde ünlü yazarlar, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınava yönelik çeşitli taktikler vererek, uyarılarda bulundu.

Seminer sonunda sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00 KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor
16:00 AK Parti Ağrı İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı
15:58 TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev
15:54 Tüm-İş Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulu
15:53 Hem şehre giriş kolaylaşacak hem de daha rahat ticaret yapılacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
30.11.2019 16:01:40