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Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş

Türkiye genelinde birçok belediye ulaşım fiyatlarına zam yaparken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, başlattığı 'Öğrencibüs' uygulamasıyla gençlerin yüzünü güldürdü. Ağrı'da Öğrencibus'a binenler 25 kuruş ödüyor.

16.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:05

31 Mart seçimlerinde 'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Öğrencilere ulaşım ücretini adeta sakız fiyatına kadar düşüren Savcı Sayan, bu hizmetle kentteki öğrencilerin kalbini kazandı.

ÖĞRENCİBÜS'ÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Öğrencibüs'ü kullananlar, kent merkezine ulaşım için sadece 25 kuruş ödüyor. Ağrı'nın öğrenci kenti olması için büyük bir gayret içerisinde olan AK Partili Savcı Sayan, gelecek yıl Ağrı'yı tercih edecek öğrencilere de birçok sürprizinin olacağını açıkladı. Başkan Savcı Sayan, Öğrencibüs'ün direksiyonuna geçerek öğrencileri direkt olarak şehir merkezine götürdü.

Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş

Savcı Sayan, Ağrı, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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