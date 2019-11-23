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Ağrı'da öğretmen Mehmet Salih Akdoğan mezarı başında anıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Salih Akdoğan'ı mezarı başında andı.

23.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:12Ağrı'da öğretmen Mehmet Salih Akdoğan mezarı başında anıldı
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Salih Akdoğan'ı mezarı başında andı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve öğretmenlerle birlikte kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Merkez Baloluk köyündeki İsmet Bulut İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Salih Akdoğan'ın mezarını ziyaret ederek karanfil bırakarak, dua okudu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Tekin," Terör saldırılarında kaybettiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"dedi. - AĞRI

Mehmet Salih, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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