Ağrı'da Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:33



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:33

Ağrı Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasının ardından sona erdi.Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Hayrettin Atmaca Lisesi Spor Salonu'nda 1 Kasım'da başlayan voleybol turnuvasına 33 okuldan 330 öğretmen katıldı. Oldukça çekişmeli ve renkli geçen turnuvada dün akşam İsmet Ömeroğlu İlkokulu ile Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları arasında final maçında karşılaştı. Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 2-0'lık skorla geçen İsmet Ömeroğlu İlkokulu turnuvanın şampiyonu oldu.Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Aydemir tarafından verildi. - AĞRI