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Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı

Ağrı'da ilk ara tatilin son gününde bir araya gelen bir grup öğretmen, 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

22.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:45Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
'da ilk ara tatilin son gününde bir araya gelen bir grup öğretmen, 2 bin 450 metre yükseklikteki Bubi Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin stres atması ve eğlenmesi amacıyla merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Bubi Dağı'nda doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen tırmanış sonrası öğretmenler kamp alanına inerek, davul zurna eşliğinde halay çekip, türküler söyledi.
Gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç yaptığı açıklamada, ara tatili çeşitli etkinliklerle değerlendirdiklerini söyledi. Ara tatili dolu dolu geçirdiklerini anlatan Karakoç, "Hem biz hem de öğretmenlerimiz çok eğlendik. Yürüyüş sonrası öğretmen arkadaşlarımız halay çekti. Yemek yapıp, davul zurna eşliğinde eğlendiler. Ara tatilin öğretmenlerimize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ara tatilde öğretmenlerimiz hem stres attı hem de sosyalleşerek güzel vakit geçirdi. İnşallah hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz eğitime daha dinç bir şekilde başlayacak" dedi.
Etkinliğe katılan öğretmen Muhterem Yardımcı ise ilk defa doğa yürüyüşüne katıldığını dile getirerek, "Doğa yürüyüşüne kendi isteğimle katıldım. Bu etkinlikler bize çok iyi geldi. Kendimizi çok iyi his ediyoruz. Çok iyi oldu bu ara tatiller. Ara tatil için yapılan bir etkinlikti ve çok beğendim. Zorluydu ama çokta zevkliydi. Kendimi eğitim ve öğretime daha iyi motive ettim. Çay içtik, yemek yedik, eğlendik ve halaylar çektik. Şimdi eğitim öğretime daha iyi hazırız" şeklide konuştu. Beden eğitimi öğretmeni Ramazan Yardımcı da ara tatillerin çok iyi olduğunu ve gerçekleştirilen etkinliklerin öğretmenler açısından olumlu olduğunu dile getirdi.
(Ramazan Demir/İHA)

Neriman Karakoç, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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