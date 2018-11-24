Ağrı'da Öğretmenler Günü Kutlamaları

Ağrı
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk
Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi
tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
ve Vali Süleyman Elban
tarafından günün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından program öğrencilerin şiir okuması, tiyatro oyunu, müzik dinletisi, halk oyunu, aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere plaket verilmesi, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Programa Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Vali Yardımcısı Onu Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcılar Neriman Karakoç
ve Özlem Çeçen, kamu kuruluş müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AĞRI
Mustafa Kemal Atatürk,Faruk Tekin,Ağrı
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:48