Ağrı'da Öğretmenlere Drama Eğitimi

Seyit Ali Onbaşı Anaokulu Konferans Salonu'ndadüzenlenen drama eğitimine İl Eğitim Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürü Murat Karakurt, SERKA Drama Bilim Uzmanı Nilgün Tulukve öğretmenler katıldı. Açılış konuşmasını yapanİl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Eğitimde nitelikli öğretmenlerin olması gerektiği bilinci herkeste bir beklentidir. Bunun beklentinin öğrenciler üzerindeki etkisine baktığımızda; öğrenciler sıkıcı ders ortamlarından kaçma eğilimi göstermekte, bu ortamlarda yapılan eğitimden gerekli kazanımları elde edememekte, öğrenciler eğlenceli eğitim ortamları istemektedir. Öğretmen çerçevesine baktığımız zaman; öğretmenlerin yeni etkinliklerden haberdar olmaması, öğrencilere eğlenceli ortamlar hazırlanmasını sağlamakta zorlanması, plan hazırlamada alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında yeteri kadar bilgilerinin olmayışı, mesleki gelişim için öğretmenlerimizin etkinlik araştırmasında olması, mesai saatlerine geldiği için öğretmenlerimizin eğitim ortamından uzaklaşıp eğitimlere gidilememesi, öğretmenlerin farklı illerde olan eğitimlere gidememesi gibi nedenler vardır. İki açıdan da baktığımızda eğitimin sağlanması ve verimli geçmesi sonucunda hem öğretmenlere hem de öğrencilere faydası olacaktır. Uzun vadede ülkemiz için fayda sağlanacaktır "dedi.

Eğitim sonucunda beklentilerini anlatan Tekin," Öğretmenlerimiz niteliksel olarak gelişim sağlayarak, niteliksel olarak güçlenen öğretmenlerimiz eğlenceli eğitimin farkına varacaktır. Eğlenceli eğitimin farkına varan öğretmenler öğrencilere daha güzel eğitim ortamları hazırlayacaktır. Yapılacak olan ders kazanımlarını drama etkinliklerine çevirmeleri sonucunda öğretmenler; kendi planlarını hazırlayabilecek yetkinliğe ulaşmışve drama planlarında uygulamalı eğitim alınacağı için yeni örnekleri de keşfetmiş olacaktır. Uygulaması planlanan drama planları ile öğrenciler eğlenceli eğitimin farkına varacak ve eğlenceli eğitimin farkına varan öğrencilerin akademik başarılarında artış olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin eğlenceli ortamları sevdiğini düşünürsek okula devamsızlık konusunda da öğrencilerin devamına katkı sağlayacaktır. Öğretmenler ve öğrenciler arasında drama olumlu bir eğitim ortamı oluşturarak, öğretmen ve öğrenciler arasında etkili iletişim, iş birliği, yaparak yaşayarak öğrenme birçok kazanıma etki edecektir. Drama planları öğretmenler tarafından her kazanıma uygulanmasının yararı anlatılarak bilinç oluşturulacak, bu beklenen sonuçlar birçok alt sonucu da beraberinde getirecektir. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyerek daha güzel etkinliklerin bulunduğu ve motivasyonların yüksek olduğu bir ortamda eğitim vermesini hedeflemekteyiz"diye konuştu.

Tekin'inkonuşmasınınardından SERKA Drama Bilim Uzmanı Nilgün Tuluk ise, öğretmenlere drama eğitimi verdi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle drama etkinliklerine katıldı.