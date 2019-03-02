Ağrı'da "Okul Destek Projesi" ile İhtiyaç Sahibi Öğrenciler Sevindirildi

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.Türkiye'de 23 ilde yürütülen "Okul Destek Projesi" kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıltıldı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2017 yılında, aralarında Ağrı'nın da bulunduğu 23 ilde ihtiyaç sahibi çocukların akranlarıyla eşit eğitim fırsatına kavuşabilmesini sağlamak amacıyla başlattığı "Okul Destek Projesi"ni sürüyor.Ağrı'da da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bu çerçevede yürütülen çalışmalar doğrultusunda geçen yıl Ağrı genelinde projeden 250 öğrenci yararlandırıldı.Bu yıl da devam eden proje kapsamında kentin Doğubayazıt ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtılması amacıyla ilçedeki Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi."Okul Destek Projesi" ile ilgili sunumun da yapıldığı programda, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ile kurum yetkililerince öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.