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Ağrı'da okul sporları kros yarışmaları yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı çerçevesinde, yıldızlar ve gençler kategorisinde kros yarışları düzenlendiTekstilkent yol güzergahında yapılan kros yarışlarına, merkez ve ilçelerden yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.

06.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:43Ağrı'da okul sporları kros yarışmaları yapıldı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı çerçevesinde, yıldızlar ve gençler kategorisinde kros yarışları düzenlendi

yol güzergahında yapılan kros yarışlarına, merkez ve ilçelerden yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.

Kar yağışı ve ıslak zemine aldırış etmeyen sporcular, şampiyon olabilmek 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik parkurları koştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi - AĞRI

Tekstilkent, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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