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Ağrı'da okullar yarın tatil

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

04.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:13Ağrı'da okullar yarın tatil

'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı erkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 5 Şubat 2020 günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" denildi. Öte yandan Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar olmak üzere, Patnos, Tutak ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullar ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süre ile okulların tatil edildiği belirtildi. - AĞRI


Çarşamba, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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