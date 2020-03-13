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Ağrı'da okullarda Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı

Ağrı'da okullarda Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında il merkezi, ilçeler ve köylerdeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

13.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:58
Ağrı 'da okullarda Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı
AĞRI - Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında il merkezi, ilçeler ve köylerdeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelindeki bütün okullarda "Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması" sloganıyla çalışma başlattı.Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan dezenfekte ekibi, il merkezi, ilçeler ve köylerde eş zamanlı olarak okullara giderek öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyondaki yatakhaneleri ilaçladı. İl genelindeki 968 okuldan 517'sini dezenfekte ederek temizleyen ekiplerin, hafta sonu tatili ve diğer günlerde okulların tamamını dezenfekte edeceği belirtildi. Ağrı'da okullarda Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler : Ağrı, Genel

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