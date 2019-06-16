16.06.2019 10:12
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Ağrı'da otomobil 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu

Ağrı

Ağrı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu.

Ağrı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da sabah saatlerinde meydana gelen kaza da Hanibaba Caddesi güzergahında Mehmet Yıldız'ın idaresindeki 09 F1035 plakalı otomobil sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Kazada araca sıkışan Yıldız'a, sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahalenin ambulansta yapılmasının ardından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri aracı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde kaldırılması için çalışmalar yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İHA
Sabah, Mehmet Yıldız, Ağrı, Güncel

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