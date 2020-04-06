Ağrı'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
06.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:20
Diyadin ilçesi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 ABS 47 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesi Karayolları mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Suphatullah Bakır ile Ömer Taştan, Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçtakilerin İzmir'den yola çıkıp Diyadin ilçesine gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA