Ağrı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Doğubayazıt'tan Ağrı istikametine giden Ahmet Aydemir idaresindeki 04 DA 214 plakalı otomobil, Bulakbaşı köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Aydemir'in yanı sıra aynı aileden Birten, Mehtap ve Mert Aydemir (3) ile Asya
Kaya yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye 112 Acil Servis
ekipleri ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince ters dönen araçtan çıkarıldı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alınanın yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
Kaynak: AA