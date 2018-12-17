Ağrı'da otomobil yangını

Kaynak: İHA

Ağrı'da otomobil yangınıAĞRI - Ağrı'da park halindeki otomobil çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 09 D 3012 plakalı bir otomobilde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Metrelerce yükseğe çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik öneli aldıktan sonra yangına müdahale etti. Yangının çevrede bulunan diğer araçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekibi yarım saat süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.