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Ağrı'da özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı

Ağrı'da açılışı yapılan Özel İnci Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 6 diş doktoru vatandaşlara hizmet verecek.

25.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:28 Ağrı'da özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı
'da açılışı yapılan Özel İnci Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 6 diş doktoru vatandaşlara hizmet verecek.

Yavuz Mahallesi 100. Yıl Parkı yanında bulunan 1480 metrekare alan üzerinde kurulu iki katlı bir binada hizmet verecek olan Özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde kendi alanında uzman 6 doktor çalışıyor.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abduhalik Karabulut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışında, Kurucu Diş Doktoru İlhami Yıldız verilecek hizmetler hakkında Ağrı Valisi Elban'a diş hastalıkları ile ilgili eski ve yeni tedavi yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Yıldız: "Yeni açılan merkezle beraber Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili tüm tedavi yöntemleri, implant, tel tedavisi, çocuk diş tedavileri, genel anestezi altında engelli ve diş korkusu olan hastaların tüm diş tedavileri ve cerrahi diğer işlemler dışa bağlı kalmadan çözüme kavuşacaktır. Ayrıca hekim sayısının artması ile beraber randevu süreleri kısalarak hastaların daha hızlı bir şekilde hizmet alması sağlanacaktır. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte Özel İnciDent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı. - AĞRI

Yavuz Mahallesi, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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