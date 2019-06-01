Ağrı'da patlama: 1 ölü, 8 yaralı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen mayın patlamasında göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye- İran
sınırındaki Şehit Piyade
Er Haşım Türkoğlu
Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında bir patlama gerçekleşti. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre araçta bulunan 9 kişiden 8'i yaralandı, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, güvenlik güçlerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
İşçi
, Ağrı
, Güncel