Ağrı'da "Peygamberimiz ve Gençlik" Konulu Panel Düzenlendi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57



29 Kasım 2018 Perşembe 13:57

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Ağrı İl Müftülüğü işbirliğiyle Mevlidi Nebi Haftası Münasebetiyle "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğünü Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı programa konuşmacı olarak AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı ve Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fuat Karabulut katıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya'nın açılış konuşmasını yaptığı panelde, Prof. Dr. Adem Yerinde "Peygamber Efendimizin Gençliği" Prof. Dr. Casim Avcı "Hz. Peygamberin Gençlere Yönelik Eğitimi" Dr. Öğretim Üyesi Fuat Karabulut ise "Hz. Peygamber ve Gençlerin Kişilik İnşası" başlıklı konuşmalarını yaptı.Açılış konuşması ve panelde işlenen ortak tema ise şu şekilde; "İslam dini aynı zamanda bir eğitim sistemi, insanlar arası ilişkilerin temeli olan bir değerler ve davranışlar düzenidir. Bu konularda da en güzel örnek ve model, şüphesiz sevgili Peygamberimiz (asm) dir. Bir peygamber olduğu kadar, bir eğitimci, olgun ve örnek insan olarak, O'nun çocuk ve gençlere yaklaşımını, onlarla olan ilişkilerini doğru bir şekilde öğrenip, bunların gerisinde yatan davranış prensiplerini kavradığımız ölçüde, kendi çocuk ve gençlerimize bunları yansıtma imkanı buluruz.""Hz. Peygamber (asm), İslam toplumunun şekillenmesinde, İslami değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Çocuklar ve gençler bir milletin ümididir. Yarınları kendine emanet edeceğimiz bu zinde güç, ne kadar iyi yetiştirilir, ne kadar dinine, vatanına, geleneklerine bağlı kılınırsa, istikbalden o derece emin olunabilir. Bir ölçüde bütün milletlerin ortak problemi olan bu konu, yalnız resmi kurum ve kuruluşların değil, aile ve millet olarak hepimizi ilgilendirecek kadar önemlidir. Belli dönemlerde çocuğunu, gencini manevi ve milli değerleri istikametinde terbiye etmeyen, eğitimden geçirmeyen bir millet, bunun doğuracağı problemleri çözmekte birçok sıkıntılara katlanmak zorunda kalacaktır."Program, katılımcılara günün anısına plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI