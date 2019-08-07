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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 10 tutuklama

AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

07.08.2019 14:14 Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 10 tutuklama
AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek, faaliyetlerinin engellenmesine ve Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, ayrıca PKK/KCK terör örgütü propagandasına dönüşen eylem etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik  2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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