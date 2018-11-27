Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu : 49 Gözaltı

AĞRI merkez ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında polis pantolonu, polis beresi de yer aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik Ağrı
merkez, Tutak
, Patnos
, Doğubayazıt
, Eleşkirt
ve Diyadin
ilçelerinde 27 Kasım 2018 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan şahsların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet polis pantolonu, 1 adet polis beresi, 196 adet CD-DVD ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."
- Ağrı