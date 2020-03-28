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Ağrı'da polis halkı uyarmaya devam ediyor

Ağrı'da polis halkı uyarmaya devam ediyor Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgın tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...

28.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:48
Ağrı 'da polis halkı uyarmaya devam ediyor
AĞRI - Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgın tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor
Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halkı virüse karşı uyarma ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Şehir merkezinde anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da otogar ve yol kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda gerekli denetimleri yapıp sürücü ve yolculara broşür dağıtıyor. Ağrı’da polis halkı uyarmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ağrı, Genel

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Ağrı'da polis halkı uyarmaya devam ediyor

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