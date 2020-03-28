Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor
Ağrı'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyorAĞRI'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.
28.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:33
Ağrı 'da polis koronavirüs konusunda halkı uyarıyor
AĞRI'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.
Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkı virüse karşı uyarma ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da yol kontrol noktalarında denetim yaptıkları araçlarda sürücü ve yolculara broşür dağıtıyor.
AĞRI'da polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle broşürler dağıtarak halkı bilgilendiriyor.
Son açıklanan vaka ve ölüm sayılarının ardından her türlü tedbirin en üst düzeye çıkarıldığı Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkı virüse karşı uyarma ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bir yandan da yol kontrol noktalarında denetim yaptıkları araçlarda sürücü ve yolculara broşür dağıtıyor.
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Kaynak: DHA