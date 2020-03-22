Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı'da polis vefa görevinde - Haberler

Ağrı'da polis vefa görevinde

Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilenler için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu.

22.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:54
Ağrı'da polis vefa görevinde
Ağrı 'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilenler için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu.

Ağrı'da korona virüs salgını nedeniyle ikametlerinden çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu seferber oldu. Kent genelinde alınan tedbir kararlarına uyan ve ikametlerinden çıkmayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine götürülüyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haber Denizli'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Haber Aydın'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek - Haber Ağaç budarken başına dal düşen kişi, öldü - Haber Sakarya'da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading