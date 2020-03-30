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Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen de katıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde alınan önlemler kapsamında Ağrı'da polis vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmaya devam ederken, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de ekiplerle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu.

30.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
Ağrı'da polisin 'Evde Kal' çağrılarına İl Emniyet Müdürü Özen de katıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde alınan önlemler kapsamında Ağrı 'da polis vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmaya devam ederken, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de ekiplerle birlikte vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de eşlik etti.

Ekipler polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslarla vatandaşlara, evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen esnafı dolaşarak, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Cadde de toplu bir şekilde yürüyen vatandaşları uyaran Özen, kendilerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. - AĞRI
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Nihat Özen, Polis, Ağrı, Güncel
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