19.06.2019 09:31
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Ağrı'da Roma dönemine ait 150 sikke ele geçirildi

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 150 adet bronz sikke ele geçirildi, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ilçesi Karabulak Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, Roma dönemi ait (150) adet bronz sikke ile birlikte araçta bulunan (3) şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Jandarma, Doğubeyazıt, Roma, Ağrı, 3. Sayfa

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