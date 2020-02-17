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Ağrı'da sağlık ekipleri 80 yaşındaki hasta için seferber oldu

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde travma geçiren 80 yaşındaki Mülazım Gönültaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince paletli ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

17.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:46Ağrı'da sağlık ekipleri 80 yaşındaki hasta için seferber oldu
'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde travma geçiren 80 yaşındaki Mülazım Gönültaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince paletli ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl merkezine 17 kilometre mesafedeki Dönerdere köyünde yaşayan Mülazım Gönültaş'ın rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan köye ambulansla gidemeyen ekipler, paletli ambulansla yola çıkarak Gönültaş'ın evine ulaştı.
Gölütaş, evde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla başka bir köyde hazır bekletilen ambulansa kadar götürülerek Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Gönültaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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