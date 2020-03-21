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Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu.

21.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:19
Ağrı'da sağlıkçılara şehir içi ulaşım ücretsiz
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu.

Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Ağrı'da şehir içi toplu taşıma araçları sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirildi. Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık çalışanlarımız ulaşım araçlarımızdan bedava faydalanabilir. Onların emeği ödenmez. Allah yar ve yardımcıları olsun." - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

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