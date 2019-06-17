Ağrı'da sel faciası: 4 ölü

Ağrı
'nın Diyadin
ilçesinde etkili olan yağışın ardından oluşan sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesinde etkili olan yağışlı hava sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi'nde araziye ot toplamaya çıkan 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD
, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sele kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler Diyadin Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Öte yandan cenazelerin otopsi için Erzurum
adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi. - AĞRI