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Ağrı'da sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye serinletti

Ağrı 1970 Spor ile Iğdır Es Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye ekipleri serinletti.

29.08.2019 10:32 Ağrı'da sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye serinletti
Ağrı 1970 Spor ile Iğdır Es Spor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sıcaktan bunalan taraftarı itfaiye ekipleri serinletti.

Ağrı Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada karşı tribünlerde yer alan taraftarlar sıcaktan bunalınca Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Tribünlerde güneşten kaçmak için en tepede oturan taraftarlar itfaiye hortumu ile serinletildi. İtfaiye ekiplerinin bu davranışı taraftardan alkış alırken, maçı Ağrı 1970 Spor Kulübü 5-0 kazandı. - AĞRI

Türkiye Kupası, İtfaiye, Iğdır, Ağrı, Yaşam

Kaynak: İHA

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