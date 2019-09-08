Haberler» Güncel» Haber

Ağrı'da şiddetli sağanak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı.

08.09.2019 14:56 Ağrı'da şiddetli sağanak
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bir köydeki bazı evler ile bir okulun zemin ve bodrum katlarını su bastı.
İlçede öğleden sonra etkili olan şiddetli sağanak, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağrı- Iğdır kara yolu üzerinde yer alan Karabulak köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle köyü çevreleyen dağlardan gelen su ve çamur, köy merkezindeki yolları kapladı.
Taşkın nedeniyle köydeki bir çok ev ve Karabulak Yatılı Bölge Ortaokulunun zemin ve bodrum katı sular altında kaldı.
Jandarma ve ilçe özel idare ekiplerinin köydeki çalışmaları sürüyor.

Doğubeyazıt, Iğdır, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14   Aksaray tuz gölü'nde teknofest roket yarışları-2
16:14   (havadan fotoğraflarla) - yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor
16:14   TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının ilk müşterek kara devriyesi tamamlandı (4)
16:12   Sümbül Efendi Tekkesi'nde 3 bin kişilik aşure kaynatıldı
16:11   Bakan ersoy: japonya'dan 500 bin turist kapasitesini yakalamak istiyoruz (2) - yeniden
16:10   Ümraniye'de nefesleri kesen drift şovu havadan görüntülendi
16:10   İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlandı -2