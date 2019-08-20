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Ağrı'da silahlı saldırıda ölen korucu köyünde defnedildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden geçici köy korucusu Mustafa Maral, köyünde toprağa verildi.

20.08.2019 16:20 Ağrı'da silahlı saldırıda ölen korucu köyünde defnedildi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden geçici köy korucusu Mustafa Maral, köyünde toprağa verildi.
Erzurum Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca alınıp gece geç saatlerde Pirömer köyüne ulaştırılan Maral'ın cenazesi, köy camisine getirildi.
Maral, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Maral'ın öldürülmesi olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için sürdürülen soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.
Patnos'un Pirömer köyünde geçici köy korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, Patnos-Dedeli kara yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerlerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Erzurum, Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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