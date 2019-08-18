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Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu

Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.

18.08.2019 22:20 Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan korucu şehit oldu
Patnos ilçesinde, güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.
İlçenin Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, Patnos- Dedeli kara yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerlerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Maral'ın şehit olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, saldırıya karışanların yakalanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Dedeli, Patnos, Güncel

Kaynak: AA

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