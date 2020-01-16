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Ağrı'da soğuk hava

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki tırların yakıt deposu dondu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

16.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:57
'da dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki tırların yakıt deposu dondu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
Bir süre önce kar yağışının etkili olduğu kentte, devam eden soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dere ve nehirlerin donduğu kentte, park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu donarak çalışmadı. Soğuk karşısında zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarını çalıştırmak için yakıt deposunun altına ateş yaktı, pürmüz kullandı.
Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar çeşitli aparatlarla camlardaki buzları temizlemeye çalıştı.
Aracı donan sürücü Mikail Tuncer, soğuk nedeniyle araçlarının çalışmadığını ve uzun uğraşlar sonucu ateş yakarak çalıştırabildiklerini söyledi.
Ağrı'da soğuk hava

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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: Ağrı'da soğuk hava


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