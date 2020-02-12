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Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-1

Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardıEN düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Ağrı'da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeye sardı.

12.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:52
'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı
EN düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Ağrı'da vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeye sardı.
soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ölçüldü. Don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar, arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarını korumak için çeşitli çözümler üretti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini kilimle örterken, bazıları da halı, battaniye ve branda ile kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da gece belirli saatlerde araçlarını çalıştırarak donmaması için tedbir alıyor.
DONAN ARAÇLARI TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRDILAR
Soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta ise vatandaşlar donan araçlarını akü takviyeleri ile çalıştırdı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kent merkezinde ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılardaki buzları kendi imkanlarıyla kırmaya çalıştı.
Ağrı'da soğuk sebebiyle sürücüler araçlarını battaniyeye sardı-1

Sibirya, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA


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