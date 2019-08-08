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Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Ağrı Belediyesinin, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

08.08.2019 13:56 Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Ağrı Belediyesinin, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevi'nde, sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmalarına başlandığı aktarıldı.
Açıklamada, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalara veteriner hekimler ve belediye veteriner işleri personelinin katıldığı belirtildi.
Kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi, parazit ve kuduz aşılarının veteriner hekimler gözetiminde yapıldığı vurgulanan açıklamada, kısırlaştırılan tüm hayvanlara kulak küpesi takıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kulak küpesi takılan hayvanların sisteme işlenerek kayıt altına alınacağı da vurgulandı.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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