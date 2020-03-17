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Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Ağrı Belediyesinin, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

17.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:54
Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Ağrı Belediyesinin, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Veteriner hekimlerce kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi ile iç-dış parazit ve kuduz aşılarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başıboş sokak hayvanlarını toplayıp bakım evimizde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırarak kuduz ve karma aşılarını yapıp, kulaklarına Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Kayıt Sistemi olan haybise kaydı olan çiplerden enjekte ederek kulak küpesi taktıktan sonra yaşam alanlarına geri bırakmaktayız. Belediye olarak dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor ve yaşam alanlarına bırakıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

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