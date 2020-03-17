Ağrı'da sokak hayvanları kısırlaştırılıyor
Ağrı Belediyesinin, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.
17.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:54
Ağrı Belediyesinin, kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Veteriner hekimlerce kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi ile iç-dış parazit ve kuduz aşılarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başıboş sokak hayvanlarını toplayıp bakım evimizde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırarak kuduz ve karma aşılarını yapıp, kulaklarına Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Kayıt Sistemi olan haybise kaydı olan çiplerden enjekte ederek kulak küpesi taktıktan sonra yaşam alanlarına geri bırakmaktayız. Belediye olarak dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor ve yaşam alanlarına bırakıyoruz."
Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Veteriner hekimlerce kısırlaştırılan hayvanlara antibiyotik tedavisi ile iç-dış parazit ve kuduz aşılarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başıboş sokak hayvanlarını toplayıp bakım evimizde gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra kısırlaştırarak kuduz ve karma aşılarını yapıp, kulaklarına Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Kayıt Sistemi olan haybise kaydı olan çiplerden enjekte ederek kulak küpesi taktıktan sonra yaşam alanlarına geri bırakmaktayız. Belediye olarak dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor ve yaşam alanlarına bırakıyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağrı, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları