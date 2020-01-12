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Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'da, su kuyusuna düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

12.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:20Ağrı'da su kuyusuna düşen yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı
'da, su kuyusuna düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Kumlugeçit köyünde kuyudan gelen sesleri duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpekleri çıkaramayınca Ağrı Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpekleri düştükleri kuyudan çıkardı.
Sağlık durumları iyi olan köpekler, sahibine teslim edildi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da köpeklerin kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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