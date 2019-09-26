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Ağrı'da taksi durakları yenileniyor

Ağrı Belediyesi, kentte hizmet veren taksicilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla taksi duraklarını yeniliyor.

26.09.2019 13:28Ağrı'da taksi durakları yenileniyor
Ağrı Belediyesi, kentte hizmet veren taksicilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla taksi duraklarını yeniliyor.

Şehir merkezinde esnafla bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, taksi esnafını da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Taksicilerin talepleri doğrultusunda Ağrı Belediyesi'nin yenileme çalışması başlattığı duraklarda dinlenme alanı, mutfak dolabı, lavabo ve mescit gibi bölümler bulunuyor. Ayrıca çevre düzenlemesi yapılan duraklar, dört mevsim elverişli, -40 ve +80 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olarak yapılıyor.

Taksi hizmetlerinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla taksi duraklarını yenilediklerini belirten Ağrı Belediye Başkanı Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Bu kapsamda kent merkezinde taksi duraklarının yapımına başlanacak. Modern taksi durağı projesi aynı zamanda seçim vaatlerimden birisiydi. İlk uygulama durağımız otogar taksi oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni modern taksi durakları hizmete sunulacak. Taksi duraklarını estetik, fonksiyonel ve konforlu hale getirmek için çalışmalar yaptık. Yeni modern duraklarımız içerisinde mescit, mutfak ve lavabo barındırıyor. Duraklarımız dört mevsim kullanıma uygun -40 ve +80 dereceye dayanıklı ve 50 metrekare kullanım alanı sunuyor. Modern taksi duraklarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AĞRI

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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