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Ağrı'da taşlı sopalı kavga

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

10.08.2019 11:33 Ağrı'da taşlı sopalı kavga
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Sabah saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü. Polis yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yaşanan kavgada her iki guruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga eden gurupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi. - AĞRI

Diyadin, kavga, Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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