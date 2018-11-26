Ağrı'da Tatbikat

Ağrı
'da AFAD
, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer patlamalara yönelik tatbikat gerçekleştirildi.
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü ile Ağrı Valiliği
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Üniversitenin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında gerçekleştirilen Kimyasal Gaz Tatbikatı'na UMKE, Ağrı Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Servis
görevlileri, güvenlik güçleri, AFAD ekipleri, Yerel Düzey
Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer hizmet grubu personeli katıldı. Toplam 60 görevlinin katıldığı Tatbikatta, hazırlanan senaryoya göre Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında çalışan iki akademisyen meydana gelen kaza sonucu çevreye yayılan kimyasal gazdan etkilendi ve kurtarma çalışmaları yapıldı. Hazırlanan senaryoya göre gerçekleşen tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikatı, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı personeli, MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
Bölümü öğrencileri izledi. - AĞRI
AFAD,Ağrı
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:38