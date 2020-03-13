Ağrı'da tavuk dönere bakan aç kedi yürekleri sızlattı
Ağrı'da yiyecek bulamayan ve karnı aç olan kedinin, cam kenarında dönere bakışı yürekleri sızlattı.
13.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:43
Ağrı 'da yiyecek bulamayan ve karnı aç olan kedinin, cam kenarında dönere bakışı yürekleri sızlattı.
Ağrı il merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir restaurantın cam kenarında yiyecek bulamayan ve aç kalan kedinin, tavuk dönere bakışı Fotoğrafçı Recep Çirik'in objektifine takıldı. Aç olan kedinin masum bir şekilde cam kenarında tavuk dönere bakışı yürekleri sızlattı. Hiçbir şeye aldırış etmeden tavuk dönere bakan kedi, insanların vicdanlarını sorgulamasını sağladı. Kardan dolayı birçok hayvan yiyecek bulmakta zorluk çekiyor ve çöplerde yiyecek bulmaya çalışıyor. Duyarlı işletmeciler ve vatandaşlar tarafından aç kediye yiyecek verildi. - AĞRI
Ağrı il merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir restaurantın cam kenarında yiyecek bulamayan ve aç kalan kedinin, tavuk dönere bakışı Fotoğrafçı Recep Çirik'in objektifine takıldı. Aç olan kedinin masum bir şekilde cam kenarında tavuk dönere bakışı yürekleri sızlattı. Hiçbir şeye aldırış etmeden tavuk dönere bakan kedi, insanların vicdanlarını sorgulamasını sağladı. Kardan dolayı birçok hayvan yiyecek bulmakta zorluk çekiyor ve çöplerde yiyecek bulmaya çalışıyor. Duyarlı işletmeciler ve vatandaşlar tarafından aç kediye yiyecek verildi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Güncel
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