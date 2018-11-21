Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Taşlıçay ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Taşlıçay,Ağrı
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32