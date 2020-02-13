Haberler » Güncel » Ağrı'da tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ile sağlık görevlileri kurtarıldı - Haber

Ağrı'da tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ile sağlık görevlileri kurtarıldı

Ağrı'da tipi nedeniyle kara saplanan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlileri, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

13.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:52Ağrı'da tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ile sağlık görevlileri kurtarıldı
'da tipi nedeniyle kara saplanan ambulanstaki hasta ile sağlık görevlileri, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaktaki Sarıbıyık köyünde rahatsızlanan hastayı ambulansla evinden alan 112 Acil Servis görevlileri, dönüş yolunda tipiye yakalandı.
Hastanın bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta, Karaşeyh ve Yolüstü köyleri arasındaki rampada ambulans kara saplandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesine bağladıkları zincirle ambulansı saplandığı yerden çıkardı.
Ambulansın yoluna devam etmesinin ardından, kapanan köy yolunu tamamen açmak isteyen ekipler, tipi nedeniyle karla mücadele çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Ekiplerin, tipinin dinmesinin ardından köy yolunda çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:40:51