18.06.2019 19:33
Haberler» Güncel» Haber

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Patnos'a bağlı Burnubulak köyü girişinde Mehmet Ali Sarıboğa idaresindeki 20 DD 743 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan Azerbaycan uyruklu Gulher Rahımova, sıkıştığı otomobilden 112 ve Patnos Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

Araçta bulunan Rahımova ile sürücü ve kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir çocuk, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Rahımova yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücü ile çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Rahımova'nın, sürücü Sarıboğa'nın imam nikahlı eşi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Patnos, Ağrı, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:20 Trabzon'da taşkın 2 ölü, 1 yaralı -2
20:19 Nazilli'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:19 ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in "savunma bakanı adaylığından...
20:18 Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti
20:17 AK Parti'li Meclis üyesi ile yeğeni ölü bulundu
20:17 Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek
20:17 Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden oldu